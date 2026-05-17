Grand Prix de ballet de La Habana suspendido por apagones en Cuba

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El Comité Organizador del Grand Prix de La Habana anunció la postergación de la edición 2026 del concurso internacional de ballet, citando como causas la crisis electroenergética que paraliza Cuba y la necesidad de realizar obras de reparación en la sede del evento.

El comunicado oficial, publicado por la Escuela Nacional de Ballet Cuba, señala que la decisión obedece a «motivos de fuerza mayor» y que «la situación electroenergética que atraviesa el país» impide «asegurar las condiciones técnicas y de confort requeridas para el desarrollo óptimo de un evento de esta categoría y prestigio internacional».

Comunicado

La nueva fecha propuesta es la tercera semana de julio de 2027, según el propio comunicado, que lamenta «profundamente las molestias que esta medida pueda ocasionar a los bailarines, coreógrafos, maestros, jurados y público asistente».

La suspensión llega apenas dos semanas después de que la convocatoria fuera publicada el 4 de mayo por la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, con inscripciones abiertas hasta el 7 de junio para bailarines de nueve a 20 años en categorías Principiantes, Pequeños, Infantil, Juvenil y Avanzada.

Los premios previstos incluían becas, pasantías y cursos intensivos en diversos países, lo que convierte la cancelación en un golpe directo para decenas de jóvenes talentos que ya se preparaban para competir.

El trasfondo energético que motivó la decisión es devastador. Cuba rompió récords de apagones el 13 de mayo, cuando la Unión Eléctrica reportó un déficit de 2,153 MW, y este domingo la situación apenas mejora: solo 1,147 MW disponibles frente a una demanda de 3,200 MW.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que en La Habana hay circuitos con apagones de 20 a 22 horas diarias y calificó la situación como «aguda, crítica» y «extremadamente tensa».

Cuba no recibió ningún barco de combustible entre diciembre de 2025 y finales de marzo de 2026. Un donativo ruso de 100,000 toneladas de crudo en abril alivió brevemente la crisis, pero ese suministro se agotó a inicios de mayo sin reemplazo suficiente.

La sede habitual del ballet cubano, el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, acumula problemas estructurales crónicos: cerró en febrero de 2023 por daños de comején y desprendimientos en la losa superior, y en octubre de 2025 volvió a entrar en obras por graves afectaciones estructurales, menos de una década después de su restauración capital.

La postergación del Grand Prix se suma a una cadena de cancelaciones culturales provocadas por la misma crisis: la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana fue pospuesta sin nueva fecha en enero de 2026, y también se suspendieron el 26.º Festival del Habano y funciones en el Teatro Nacional y el Karl Marx.

El comité organizador cerró su comunicado reafirmando el compromiso con la danza clásica: «Tan pronto las condiciones lo permitan, retomaremos la organización de este certamen, que constituye una de las citas más relevantes del ballet mundial».