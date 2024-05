Queman Mercedes-Benz recién comprado a madre soltera en Miami

La Policía de Miami busca al responsable de un incendio intencional que destruyó cinco carros a las afueras de un edificio de viviendas.

Uno de los autos es un SUV Mercedes-Benz que su dueña, una madre soltera, había comprado hace apenas dos meses.

La mujer, llamada Nancy Echavarría, vive desde hace cinco años en el inmueble, situado en el área de la calle 76 del noroeste y North Miami Avenue.

El robo ocurrió el miércoles por la madrugada. Según reporta América TeVe, los bomberos de la ciudad respondieron a la llamada de emergencia sobre las 4:40 am.

Aunque extinguieron el fuego rápidamente, cuatro vehículos quedaron completamente destruidos y otro sufrió daños. El más afectado fue el Mercedes Benz.

"No entiendo por qué quieren hacer algo así, yo soy una madre soltera, tengo dos niños, ahora me quedé sin carro también, yo no sé quién pudo hacer eso, porque no tienen corazón para nada", dijo Nancy.

"Yo estaba dormida y no oí nada, el niño mío fue quien me dijo. No entiendo eso. Trabajar duro para tener un carro bonito, le iba a dar ese carro a mi niño que iba a graduarse", añadió.

Afortunadamente nadie resultó herido en el incendio.

Mike Vega, portavoz de la Policía de Miami, confirmó que se trata de un hecho intencional.

Los detectives están tratando de obtener videos de cámaras de vigilancia y hablando con los vecinos a ver si alguno tiene información. Hasta el momento no hay pistas.

"Sabemos que los dueños de los vehículos ahora están afectados y estamos tratando de determinar si fue una persona intencional dándole fuego a todos los vehículos, o si fue intencional a un vehículo y el fuego se propagó a otros vehículos estacionados cerca", precisó Vega.

Las autoridades piden a quien haya visto a alguien huyendo del lugar cercano a la hora del incendio que se comunique con las autoridades a través de la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.