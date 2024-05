Cubano revela detalles de la dura travesía migratoria a EE.UU.

Migrar a Estados Unidos es un camino lleno de peligros y dificultades, como lo muestra un cubano en las redes sociales a través de una serie de videos que documentan la cruda travesía.

El joven, conocido en Facebook como El Aldeanito Cubano, inició en mayo el viaje migratorio desde Uruguay, donde vivió durante cinco años, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Cada paso de su travesía es motivo de una nueva publicación.

“Uruguay, te voy a extrañar. Cinco años estuviste conmigo”, expresó en esa red social en un primer video.

Desde entonces, no ha dejado de compartir publicaciones en Facebook que documentan su dura travesía desde El Salvador hasta México. En sus videos, se pueden ver los peligros de cruzar ríos, el hacinamiento en los lugares de descanso y los riesgos que enfrenta en las carreteras.

“Muy duro lo que el cubano vive para lograr sus sueños”, apuntó en esa red social, reflejando las exigencias de emigrar de manera irregular.

El viernes último, en un reel, el joven compartió un mensaje que refleja otras aristas bien duras de la emigración: “Acá con mosquitos, sin ventilador, con tierra en los pies, sin bañarse, lograremos nuestro sueño, ya la espalda no me da más por dormir en el piso en la tabla o apretado en un camioncito”.

La última publicación la realizó este domingo: “Soy yo solito en la travesía para echar pa lante en EE.UU., y tengo un poco de miedo, es mi primera experiencia esto, no sé qué hacer, Dios me ayude y todos los que me quieren oren por mí, y por cada cubano que emigra para tener una vida mejor, amén”.

En su travesía, además de expresar sus anhelos por un futuro mejor, también se hacen evidentes las angustias que lo acosan, reflejando otro de los grandes problemas que enfrentan los cubanos al emigrar.

Si peligroso es migrar a Estados Unidos pasando por varios países, no menos riesgoso es usar la vía marítima.

La tristeza, el miedo y, sobre todo, la angustia que sienten los cubanos cuando deciden huir en una balsa solo son superados por el deseo de una vida mejor, lejos del país que los vio nacer, donde imperan la miseria, las violaciones de derechos humanos y la falta de libertad.

Un usuario de TikTok con el nombre marisleydy_en_hialeah publicó este lunes un video en el que, en apenas unos segundos, se puede sentir la zozobra de un grupo de personas, incluidos cubanos, en su intento por alcanzar las costas de Estados Unidos en una balsa.