Cubanos bloquean paso fronterizo entre Bielorrusia y Lituania para evitar ser deportados

Un grupo de siete migrantes cubanos, entre ellos una mujer embarazada y una niña, detenidos en la frontera entre Lituania y Bielorrusia, decidieron parar el tráfico en el puesto fronterizo como negativa a una deportación.

Así lo confirmó un medio local lituano, que citó a un representante del servicio fronterizo.

“Pero este no es el primer caso en el que se interrumpe el tráfico en Medininkai por este motivo. En realidad, no hay nada nuevo para nosotros”, dijo Giedrius Mišutis, representante de los habitantes de la frontera.

Según Mišutis, los cubanos fueron aceptados en la frontera luego de su manifestación, aunque aseguró que “tarde o temprano se llegará a resolver la situación”.

“Se encontró una solución, sin utilizar la fuerza física, para reanudar el trabajo del punto”, explicó, apuntando que esta fue la de “devolverlos a las instalaciones del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras (VSAT). “No era necesario que se fueran a Bielorrusia en ese mismo momento”, afirmó.

Al ser indagado sobre la manera en que los cubanos entraron al país europeo, señaló que hicieron un pedido de asilo político en el punto Medininkų, fronterizo con Bielorrusia, que fue evaluado por las autoridades lituanas y finalmente desestimado al considerar que no cumplían con las condiciones.

Desde hace tres semanas, "el Departamento de Migración examinó sus solicitudes y no encontró ninguna circunstancia para concederles asilo. Este no es el primer ni el último caso en el que estas personas no pueden permanecer en la UE y en Lituania. (...) En la situación actual, tendrán que abandonar Lituania", puntualizó Mišutis.

Los cubanos, al no tener la exigencia de visado para Bielorrusia, aprovechan para viajar el país y de allí realizar tránsitos arriesgados en virtud de alcanzar un estatus de asilado político o refugiado en cualquiera de los países cercanos.

Hasta hace un año aproximadamente, la ruta se iniciaba en Serbia, un país que tampoco exigía visado a los cubanos, hasta que decidió controlar el tráfico de personas en sus fronteras.