"Es una pena que las mujeres nos ataquemos tanto": Laura Treto responde a críticas tras su cirugía estética

Luego de haber informado a través de las redes sociales que se había sometido a una cirugía estética y mostrar un poco su recuperación, Laura Treto salió al paso a algunos comentarios negativos que ha recibido por las redes.

Aunque luego de referirse a la decisión que había tomado y asegurar que mostraría después el before y el after ha recibido mayoritariamente mensajes de felicitaciones, aplausos por haber decidido lo que considera era mejor para ella y su felicidad y deseos de pronta recuperación, también ha recibido críticas y cuestionamientos, uno de los cuales aludía con sorna a su voz, a lo cual quiso salir al paso directa y públicamente.

"Es una pena que las mujeres nos ataquemos tanto así entre nosotras; no son los hombres, son las mujeres contra las mismas mujeres sin necesidad, qué... no entiendo pero bueno; yo en mi vida, en mi vida le escribiera algo así a alguien, en mi vida jamás pasaría eso, una cosa superirrespetuosa, sin necesidad, pero bueno de todas formas te voy a responder", dijo a través de las stories antes de reaccionar al comentario que le reprochaba tener la voz afectada luego de la intervención.

"Cuando te hacen una anestesia general, te entuban y eso te afecta a las cuerdas vocales. Mi voz puede que ahora mismo no sea la misma de antes porque estoy un poco afectada todavía. El primer día estaba completamente..., se me iban muchos gallos, no podía hablar, completamente afectada, porque me me las afectaron con la anestesia, y además de eso el decaimiento que lleva toda esta recuperación; yo ahora mismo tengo tremendo dolor de cabeza, obviamente, no puedo estar como si tuviera una Red Bull arriba, obviamente voy a tener un poco de falta de energía", dijo pausadamente ante de compartir otros vídeos aclarando detalles del proceso a personas que se habían interesado.

Un día antes, luego de su post dando a conocer la noticia, en respuesta a un comentario que lamentaba que muchas actrices no solo recurriesen a la cirugía, sino que las promocionaran sin tener en cuenta el impacto que ello podía tener en la autoestima de otras mujeres, Laura Treto le respondió también con su punto de vista y su consejo.

"Particularmente pienso que cual tiene el derecho de ser feliz, hay muchas mujeres con baja autoestima simplemente por constitución genética y eso es tan privado que solo lo sabe uno mismo cuando se mira en el espejo, no creo que sea justo tampoco vivir así. Hay muchos tipos de cirugías y muchas opciones según los gustos de cada quien, síi, es un riesgo, así es la vida, por eso mi consejo es que se informen mucho y vayan con los mejores profesionales si quieren tomar ese paso, pero la gente debe ser feliz y libre de tomar las decisiones que deseen con su propio cuerpo", le dijo en los propios comentarios a su publicación.

Al margen de estas reacciones, la actriz se recupera satisfactoriamente de la intervención, una "lipo fat transfer" (lipoescultura con transferencia de grasa), con el apoyo de su madre y el cariño de su hija pequeña Havana "su mejor enfermera", como mostró también en las stories junto a un vídeo donde se ven los mimos de la niña.