Actriz Laura Treto se somete a cirugía estética en Miami: "Es lo mejor porque es lo que quiero"

Laura Treteo sorprendió a sus seguidores en Instagram con la noticia de que se sometió a una cirugía estética en Miami.

En Instagram, la actriz compartió un video con detalles de este proceso. “Estoy muy nerviosa, pero sé que es lo mejor porque es lo que quiero. ¿Adivinen quién se va a operar?”, se le escucha decir emocionada.

En las imágenes se ve desde el momento en que Laura se despide de su pequeña Havana, llega a la clínica, comienza los preparativos para la cirugía hasta un vistazo del procedimiento.

En una de sus stories en esa red social confesó: “La decisión que he tomado ha sido difícil, de nervios pero estoy muy contenta”.

Captura Instagram / Laura Treto

En otros video que subió a esta sección efímera contó que se hizo una liposucción con transferencia: "No voy a ser Jennifer Lopez con un culazo, porque soy una persona de constitución delgada y no me parece que una persona tan delgada con un culazo se vea muy natural".

La cirugía de Laura Treto desencadenó criterios encontrados entre sus seguidores. “Estoy muy triste ver como todas nuestras actrices se están operando y poniendo en riesgo su vida y su verdadera belleza eres muy linda como eras. Estoy muy muy triste de que promocionen estas cirugías”; “Mi humilde opinión, estabas bella, no necesitas de operaciones. Es un mundo muy artificial el que vivimos muchos”, escribieron dos de sus seguidores.

Otros, sin embargo, apoyaron la decisión de la actriz y le dieron ánimos: “Divina claro que sí, todo lo que sea por sentirnos bien con nosotras mismas”; “Ya quiero verte bien divina que envidia de la buena”; “Es tu cuerpo, tu decisión. A ti lo que te haga feliz siempre”; “Pon el resultado que estoy como en la novela”.

Varias son las artistas cubanas en Miami que en los últimos años se han practicado cirugías estéticas, una de las últimas fue la actriz y humorista Gelliset Valdés.