Victoria & Albert's: Restaurante de Disney en Florida recibe su primera estrella Michelin

El restaurante Victoria & Albert's del Walt Disney World Resort en Florida, recibió su primera Estrella Michelin, un hito importante en su historia.

El reconocimiento les fue entregado oficialmente hace pocas semanas y se suma al Premio al Servicio de Florida 2024 otorgado al Maître d'Hôtel Israel Pérez, destacando el compromiso con la excelencia culinaria y el servicio impecable del restaurante.

Durante más de dos décadas, Victoria & Albert's ha encantado a sus visitantes con una experiencia gastronómica que abarca múltiples platos, con ingredientes de la más alta calidad, de todo el mundo.

El chef de cocina, Matthew Sowers, ha sido una figura clave en la creación de estos menús excepcionales, aportando casi 20 años de experiencia en el restaurante y colaborando en la creación de menús para otros locales de Disney como Remy en los cruceros Disney Dream y Disney Fantasy.

El equipo de sommeliers de Victoria & Albert's complementa la experiencia culinaria con una amplia colección de vinos y opciones de bebidas sin alcohol. Estos profesionales están siempre disponibles para ayudar a los comensales a encontrar la combinación perfecta que realce su experiencia gastronómica.

La chef Ally Rogers dirige el equipo de pastelería del resort, asegurando que los postres sean memorables.

Por su parte, Israel Pérez, quien ha trabajado en Walt Disney World Resort por más de 20 años, se dedica a garantizar que cada detalle del servicio sea perfecto, haciendo que la visita en Victoria & Albert's sea una experiencia inolvidable.

Además del reciente galardón de MICHELIN, Victoria & Albert's ha recibido otros reconocimientos importantes como los Cinco Diamantes AAA consecutivamente desde el año 2000 y las Cinco Estrellas de Forbes Travel Guide desde 2018, siendo uno de los pocos restaurantes en el país en ostentar estas distinciones.

También ha sido incluido en el Hall of Fame del Florida Trend Golden Spoon y ha recibido el premio Best of Award of Excellence de Wine Spectator.

Estos logros reafirman la posición de Victoria & Albert's como una joya en la corona culinaria de Walt Disney World Resort y un destino imprescindible para los amantes de la alta cocina en Florida.