Hijo menor del reconocido pelotero cubano Lázaro Madera se va de Cuba

Lázaro Madera Jr. Foto © Facebook/Francys Romero

El hijo menor del estelar pelotero cubano Lázaro Madera, quien lleva el mismo nombre de su padre, abandonó Cuba en fechas recientes, según informó en su perfil de Facebook el periodista deportivo Francys Romero.

Madera Jr., de 14 años y jugador en el center field, “buscará firmar con una organización de Major League Baseball (MLB) en la República Dominicana”, dijo el comunicador.

Señaló que el adolescente comenzará una preparación previa, debido a que solo “podrá firmar a partir del 15 de enero de 2026”.

Durante el reciente campeonato nacional sub-15, fue titular en los jardines con el equipo de Pinar del Río.

Su padre, uno de los grandes bateadores perteneciente a una generación dorada del béisbol cubano, vivió hace algunos años la emigración de otro de sus hijos y también destacado pelotero de la Serie Nacional, el jardinero Osniel Madera.

“La decisión de salir de Cuba fue para demostrar que sí podía jugar a otro nivel de beisbol”, le dijo a CiberCuba en una entrevista en 2017.

Sobre la salida de Osniel, su padre Lázaro confesó en una entrevista a PlayOff Magazine que “él estaba muy herido cuando lo dejaron fuera” de un equipo Cuba.

Lo único que me dijo fue: “en Cuba, no juego más pelota”, recuerda sobre aquel momento importante en la vida de ambos.

“Al otro día, lo fui a buscar, hicimos una comidita, empezamos hablar y se encaprichó en no jugar más pelota. Eso fue entre un martes o miércoles y el viernes me enteré de que se había ido y ni me lo dijo a mí. Si se va y logra su objetivo, que lo haga”, rememoró.

Recientemente, un trabajo del portal digital JIT aseguraba que Lázaro Madera nunca se alejó de los estadios y miraba de cerca los pasos de su hijo Lázaro, como también lo hizo con Osniel.