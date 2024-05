Madre de discapacitado denuncia impacto de apagones en calidad de vida de su hijo

Los apagones están afectando la calidad de vida de un joven cubano discapacitado, denunció su madre a través de redes sociales.

La usuaria identificada en Facebook como María de los Ángeles Cuadrados Gueges compartió imágenes del sudor que empapaba el cuerpo de su hijo durante un apagón.

Captura de pantalla Facebook / María de los Ángeles Cuadrados Gueges

“¿Cuánto podrá resistir?” se preguntó la mujer en su publicación, preocupada por la calidad de vida de su hijo de 37 años, que se encuentra postrado por su condición médica.

Las altas temperaturas registradas en abril y mayo en Cuba, que llegaron a marcar récords de calor nunca antes vistos en la Isla, están haciendo todavía más insoportables las largas horas de apagón que sufre la población.

“Me esfuerzo para alimentarlo como puedo, pero con los apagones estoy impotente”, reconoció Cuadrados Gueges respondiendo a un comentario a su publicación.

El joven, identificado como Alejandro (Alex), vive postrado en una silla de ruedas. Se desconoce la enfermedad que padece y otros detalles sobre su estado de salud.

Indignada por la falta de suministro eléctrico, la madre de Alex se quejó de la indolencia de las autoridades que deciden imponer una política de apagones sin tener en cuenta la situación de familias vulnerables, enfermos y ancianos.

“A nadie le importa, que se muera el que no resista”, dijo Cuadrados Gueges, desesperada por la situación que debe afrontar para mantener los cuidados mínimos que requiere el bienestar de su hijo.

La usuaria, al parecer profesora, recibió comentarios de apoyo y empatía por su difícil situación. “¡Qué tristes los tiempos que se están viviendo en Cuba! Fuerza para todos y en especial para nosotras las madres”, expresó una internauta.

“¡Qué triste! Dios mío, pon tu mano en ese pobre infeliz que no tiene culpa alguna de lo mal que la estamos pasando. Se me oprime el corazón ver este tipo de injusticias”, dijo otra mujer cubana.

“¡Qué pena Profe! Siempre pienso en los enfermos y Niños. Esta situación es insoportable. ¡Cuánto lo siento!”, le transmitió otra mujer a la afligida madre.

Captura de pantalla Facebook / María de los Ángeles Cuadrados Gueges

El pasado 9 de abril, Cuadrados Gueges escribió en Facebook: “Hoy cumple 37 años y la vida a su lado me ha enseñado que no hay nada mejor que entregar todo por el más incondicional de los amores. Dios me permita muchos años más con mi niño. ¡Feliz Cumple, Ale!”.

Toda una vida dedicada al cuidado de su hijo; toda una vida de amor, desvelos, sufrimientos y entrega que ha dejado como única recompensa el bienestar de un hijo discapacitado que, ahora, con los apagones, sufre el calor y el insomnio como tantos otras miles de personas en su condición en Cuba.