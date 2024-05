Seidy La Niña responde a las críticas: "Hoy en día uno no se puede poner ni un bikini para ir a la playa, todo es vulgaridad"

Luego de haber presumido de su plan de finde desde la playa y provocar las reacciones con fotos en bikini, Seidy La Niña salió al paso a un comentario que le reprochaba lo mucho que le restaba "la vulgaridad".

"Caballero, que hoy en día uno no se puede poner ni un bikini para ir a la playa, todo es vulgaridad. Si me pongo una tanguita es vulgaridad, si pongo una foto en bikini es vulgaridad, si digo lo que pienso es vulgaridad, si soy extrovertida es vulgaridad. Estoy así, mira así de encerrarme en mi casa y no salir. Ah, no, ja, pero eso también es una vulgaridad. Lo que sí hay algo que me queda muy claro y es que de esta vida uno no se lleva nada. Hay que hacer lo que a uno le haga feliz, porque al final siempre van a hablar."

La artista, conocida por su estilo atrevido y su personalidad extrovertida, ha sido blanco de críticas en varias ocasiones debido a sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, Seidy La Niña ha dejado claro que no cambiará su forma de ser por las opiniones ajenas y que seguirá haciendo lo que la hace feliz.

La reacción de Seidy ha generado un gran apoyo de sus seguidores, quienes la defienden y aplauden su autenticidad y valentía para expresar sus sentimientos y defender su derecho a ser quien es sin filtros ni restricciones.