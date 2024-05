La reacción de una cubana al probar por primera vez el wasabi

Una cubana captó la reacción de su madre al probar el wasabi por primera vez en un restaurante de sushi. Un momento de risas para Lucy (@lucytagonzales), que no pudo evitar reírse mientras su madre intentaba combatir el fuerte sabor del condimento picante, que se utiliza para acompañar el sushi.

Nada más comer directamente el wasabi, la cubana intentó beber para apagar el fuerte sabor y en un momento dado hasta escupió el agua que había bebido, todo ante la risa de su hija y ella misma, que no pudo evitar reír.

"Resulta que mi era la primera vez de mi mami en un restaurante de sushi, un japonés y empezamos a pedir y ella empezó a comer y no sabía lo que era el wasabi. Antes de que pudiera decirle que era picante, ella se metió media cucharada en la boca", explico Lucy en el vídeo, todavía riéndose de este momento.

En reacción al vídeo, algunos internautas compartieron sus propias malas experiencias con el wasabi: "Yo también probé una gran gran cucharada pensando era aguacate molido. Vomite todo", "Ese wasabi es candela, una vez en Las Vegas solo lo olí y me llegó hasta el cerebro aquello", "A mí me pasó parecido" o "Me pasó igual, pensé que era guacamole".