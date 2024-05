Gobierno evita apagones nocturnos en La Habana: "Solo ante emergencia"

El régimen cubano indicó que intenta evitar apagones nocturnos en La Habana, los cuales se producirán "solo ante emergencia", según un comunicado de la Empresa Eléctrica en la provincia.

En una nota informativa posteada en Facebook señala que si bien algunos bloques sufrirán afectaciones durante el día, no se afectará el servicio en la noche a menos que ocurra una emergencia.

"Teniendo en cuenta el déficit de generación en el Sistema Eléctrico Nacional", para este miércoles 29 de mayo se afectará el servicio eléctrico a los clientes de la capital asociados a los Bloque No. 2 y Bloque No. 3, en el horario comprendido entre las 10:00 am y las 2:00 pm", dice la nota.

Publicación en Facebook

Asimismo, señala que "quedarían los clientes asociados al Bloque No. 4 de reserva para el horario de la noche, el cual se afectará solo ante condiciones de emergencia del Sistema Eléctrico Nacional y posteriormente en el horario comprendido de las 2:00 pm y las 6:00 pm a los clientes asociados al Bloque No. 1".

Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica (UNE), indicó este miércoles que la sincronización de varios bloques de generación eléctrica en Cuba a lo largo de esta semana reducirá el brutal impacto de los apagones, que para este martes se esperaba que rondaran los casi 1,500 MW.

“Habíamos explicado el domingo que esta semana es importante porque tenemos un grupo de incorporaciones de unidades importantes al sistema que estamos pensando que en el transcurso de la semana mejoren la condición a medida que se vayan incorporando estas unidades al sistema, y llegar al final de la semana en una mejor condición en la disponibilidad de la generación térmica, que es la generación base del sistema”, dijo Guerra Hernández en declaraciones a la Televisión Cubana.

Cuba vive una crisis energética que mantiene a miles de cubanos en apagones de hasta 20 horas al día. Sin embargo, históricamente La Habana ha sido excluida del ciclo de las afectaciones para evitar manifestaciones visibles en la capital.

En la última semana se produjo una fuerte protesta en Centro Habana luego de que los vecinos afirmaran que estaban cansados de reportar un transformador que finalmente explotó dejándolos sin servicio gran parte de la madrugada.