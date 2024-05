En la azotea y con mosquitero: Así duerme un cubano en medio de los apagones

Un cubano fue captado este amanecer cuando aún dormía, después de pasar la noche en una azotea sobre lo que parece ser una colchoneta y cubierto por un mosquitero.

Se trata de una ingeniosa iniciativa para poder dormir, en medio de los constantes e inaguantables apagones que castigan a la población a lo largo y ancho de la Isla.

"Así se amanece en Cuba", expresó en su cuenta de Facebook el usuario Saúl Manuel.

Captura de Facebook / Saúl Manuel

Aunque el autor del post no da detalles de dónde fue tomada la foto, la escena podría ocurrir en cualquier punto de la geografía cubana.

Más de mil personas comentaron en la publicación, algunos dijeron que también durmieron en el techo de su casa, mientras otros anhelaron vivir en una casa con placa para poder hacerlo.

"Por lo menos él tiene mosquitero, muchos no tenemos", dijo un hombre.

"Así mismo amanece el barrio mío todos los días, y con niños en los portales", denunció otro.

"Cualquiera se enferma con ese sereno toda la noche. Recordé los tiempos del huracán Ike. Muy triste todo", señaló una mujer.

"Todavía ese que está arriba de la placa tiene algo, di tú los niños o las personas que están encamados o el que esté enyesado...", lamentó otra.

"Es mucho el sufrir de nosotros los cubanos con 15 horas y más de apagones, los mosquitos, el calor y los niños llorando, y nosotros resistiendo para que los que mandan puedan vivir", señaló una madre.

"Tenemos que amanecer nosotros con cartones echándole aire al niño, ya es insoportable, ni descansar se puede, menos dormir", expresó un padre.

"Es por obligación y no por opción. Y sé lo que se siente porque cuando el período especial también dormía de esa manera para que no me levantaran los mosquitos en peso y poder resistir un poco el calor. Qué pena y que vergüenza que 23 años después nada haya mejorado en ese país", afirmó otro cubano.

"Así tenemos que vivir. No nos dejan ni siquiera dormir. Es desesperante pasarse la madrugada con calor y espantando mosquitos. El estropeo que tenemos es inmenso. Perdí la cuenta del tiempo que llevamos así", recalcó una mujer.