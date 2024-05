Conmovedor reencuentro: Madre sorprende a su hijo en Cuba por su 15 cumpleaños

En shock por la tremenda sorpresa, quedó un niño cubano al recibir la visita de su madre en la isla por sus 15 años.

En un emotivo vídeo compartido en TikTok por la madre, Miladys en la red, se ve el momento en que aparece conduciendo un carro y llega al lugar donde su hijo estaba sentado en la acera con unos amigos.

El joven, no atinaba inicialmente ni a ponerse de pie hasta acercarse a ella, hasta que finalmente sin poder contener la emoción se levantó, entre lágrimas, para abrazar a su madre.

La escena conmovió a todos los presentes, quienes se unieron para cantar "Cumpleaños Feliz" al joven. Tras ello, en medio del jolgorio y las emociones a flor de piel la madre comenzó a saludar a los vecinos, familiares y conocidos que enseguida se acercaron al lugar.

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar: "Ese abrazo de él se nota que su mamá le hace mucha falta"; "Qué bello qué alegría tan grande ellos aunque crezcan siempre nos necesitan muchas bendiciones y ojalá lo puedas tener pronto aquí", dijeron algunos

El video también despertó empatía entre muchos que viven situación similar o sufren por la separación de la familia cubana: "He llorado como una niña por tanto que deseo abrazar a mi madre, qué nostalgia pero qué regalo más lindo para el niño"; "¿Quien más lloró?, no veo la hora de abrazar a mi hija así, miles de bendiciones, solo una madre sabe todo lo que se sufre por no tener a nuestros hijos al lado. Disfrútalo bastante".

Tampoco faltaron las celebraciones por ellos y buenos deseos para el cumpleañero: "Felicidades, qué alegría, yo llorando por personas desconocidas, yo deseo tanto ese momento también bendiciones"; "Wao qué regalo más divino, feliz cumpleaños y bendiciones a toda la familia", "Que bello qué alegría tan grande ellos aunque crezcan siempre nos necesitan muchas bendiciones y ojalá lo puedas tener pronto aquí", le dijeron.

Este emotivo reencuentro ha tocado el corazón de muchos, dejando claro que, aunque la distancia puede ser difícil, los momentos de reunión son invaluables y profundamente significativos.