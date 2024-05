Española se desató bailando sobre la tarima en concierto de Oniel Bebeshito en Madrid

La joven española Dreah, amante de lo cubano y, en especial, de su música, vivió hace unos días una noche para el recuerdo durante el concierto de Oniel Bebeshito en Madrid.

"Si saben cómo me pongo pa que me invitan", escribió en sus redes luego de haberlo dado todo sobre la tarima con el reguetonero cubano.

Mientras suena de fondo "Erukemban", tema que ya se había dejado ver cantando en TikTok, la joven se despelota al son de la música.

Con sus meneos de cintura, su desparpajo y su energía sobre el escenario la joven -no solo tiktoker sino también cantante- provocó los aplausos entre sus seguidores en la red, que no pueden creerse viéndola bailar así que por sus venas no corra sangre cubana.

La escena desató una avalancha de comentarios en la plataforma: "Denle la nacionalidad cubana" y "Bendiciones todos los días para ti y para mi paisano Bebeshito" fueron algunos de los mensajes.

Otros no dudaron en destacar lo auténtica y carismática que es, con comentarios como "Hermosa por dentro y por fuera, te queremos".

El entusiasmo continuó con comentarios admirando su habilidad para integrarse en la cultura cubana. Muchos se preguntaban si realmente no era cubana por lo bien que se movía al ritmo de la música, diciendo cosas como "Dime que es cubana" y "Cuba te ama mi niña".