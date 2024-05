Española responde a quienes la critican por gustarle el reparto cubano: "Es que me hacen ponerme fula"

Una joven española, amante de lo cubano y admiradora confesa de su música, su gente, su idiosincrasia y su cultura, salió al paso en las redes tras las críticas por dejarse ver bailando temas de moda de reparto cubano, como "Erukemban" de Oniel Bebeshito.

Harta de los cuestionamientos, no dudó en soltar todo lo que piensa en un video que ya está dando mucho de qué hablar.

Dreah, como se hace llamar la joven, no solo es activa en TikTok e Instagram, sino que también tiene un canal en YouTube donde ha estrenado algunas canciones. "No, asere, yo le voy a decir algo a esa gente que no deja de escribir en mis videos que les da vergüenza que alguien como yo, extranjera española, le guste el reparto que le guste la canción del bitongo del Bebeshito", empezó diciendo con mucha energía.

Y es que la española no se quedó callada: "Tú lo que eres es tremendo perro amargado. Ya, búscate algo que te alegre. Si no te gusta el reparto, ¿qué haces viendo mis videos? Y encima me dices que yo ni sé lo que quiere decir esa canción. Asere, yo hago las cosas bien. Yo cuando publico una canción, me informo de lo que dice, investigo si no lo sé, lo aprendo. Es que me hacen ponerme fula. Vayan para la pinga ya todos los que no les gusta ese estilo de música, no lo escuchen, y ya".

Finalmente, la joven lanzó un mensaje directo y claro: "La música es para el que le gusta. Si a ti no te gusta, ¿qué pingas haces buscando un video mío hablando de reparto o cantando reparto? La gente necesita amor y cariño. Váyase a buscar a alguien que les dé amor".

El video ha generado un montón de reacciones en TikTok, demostrando una vez más que cada uno es libre de disfrutar la música que más le guste sin importar de dónde venga.

Los comentarios de apoyo no tardaron en llegar. "La mía, eres lo máximo, original y sin copia. Bendiciones", escribió un usuario. "Sigue así mi niña, eres la española más cubana que conozco", comentó La China Cuba236. Otra seguidora, yunisleidy, añadió: "Sigue bailando reparto, disfruta tu baile que da mucha alegría. Me encanta que hables como nosotras las cubanas, saludos desde Zaragoza".

"Dreah, te queremos los cubanos", le dijo otro usuario, al que ella respondió: "Y yo a vosotros"

"Si a ti te gusta, goza!! No importa que te critiquen, guapa"; "Cuando uno es feliz con lo que hace, lo demás no importa", defendieron otros.

Finalmente, Dreah, agradecida por el apoyo recibido acotó en comentarios: "La gente no sabe ni qué hacer con su vida. Viva Cuba y España"