Jorge Junior, decepcionado con sus amistades de Miami tras llegar a Estados Unidos: "Muchos se han escondido pensando que les pediré algo"

El reguetonero cubano Jorge Junior se encuentra en Miami desde hace semanas. Una estancia en Estados Unidos que no ha sido como esperaba el director de la agrupación Los 4 en algunos aspectos, como el de reunirse con las amistades que tiene en el sur de Florida.

En su perfil de Facebook, el cantante expresó la decepción que siente de muchos de los amigos que viven en Estados Unidos, de los que no ha recibido ni un mensaje para preguntarle cómo está. Visiblemente dolido con estas personas, lanzó un fuerte mensaje contra ellas.

"Yo me maravillo como las personas pueden cambiar de la noche a la mañana por creer que tienen 4 míseros pesos, o porque la vida los puso en un lugar mejor se creen que son Dios. Les cuento a esas personas, que pensé que eran amistades de la casa, que cada vez que iban y se sentaban a hablar con mi mamá de cualquier tema, que cada vez que tenían un problema sabían que podían contar conmigo sin ningún tipo de interés", comenzó diciendo en el escrito que puso en Facebook.

"Pensé que al llegar a este país por lo menos tendrían el aquello de decirme cómo estás, ya solo con un SMS yo era feliz porque créeme que se que aquí se vino a trabajar y no a perder el tiempo. Muchos se han escondido como pensando que le pediré algo o que me inviten a comer conociéndome bien y sabiendo que no soy de los que piden sino de los que brindan y con un nivel de vida para no envidiarle nada a nadie", agregó, antes de llamarles falsos y calificar de hipócritas por cómo han actuado con él.

"Recuerden que esto es un país de altas y bajas y no siempre las cosas salen bien", aseveró.

"A partir de hoy ni se molesten en saludarme que para mí dejaron de existir. Esto fue una amistad de cristal que se cayó y se rompió ya no hay vuelta atrás suerte en sus vidas", sentenció al final del mensaje.

Con las palabras de Jorge Junior se han visto identificados muchos cubanos que vivieron en su propia piel que personas que considerasen amigos les diesen la espalda al llegar a Estados Unidos. Además, sus seguidores le animaron a seguir su camino y enfocarse en lo suyo.