Eduardo Antonio exige respeto para su trabajo: "Soy un artista que vive de cantar y actuar y los shows se pagan"

Eduardo Antonio no es de los que anda con paños tibios cuando lo atacan en las redes sociales y tratan de dañar su carrera e imagen.

Desde hace unos días comenzó a circular un video en el que se ve a El Divo explicándole a unas personas en el Tamalazo de Krome que deben pagar la entrada para ver su show.

Las imágenes desencadenaron muchas críticas entre los internautas, pero el artista a través de su perfil en Instagram decidió exponer lo que realmente ocurrió el pasado domingo durante la matiné familiar en este lugar.

“Me gustan las cosas claras, dicen que cuentas claras conservan amistades. Está circulando un video de alguien que el domingo pasado me grabó en el Tamalazo en el momento en que yo le digo que si se van a quedar a ver el show lo más justo es que paguen la entrada como el resto de las personas que estaban allí temprano”, explicó el cantante.

“Si pensaron que yo me iba a intimidar con este video, yo no le tengo miedo a nada y a estas alturas del partido decido, aunque sea el infierno”, aseveró El Divo.

En el video Eduardo Antonio hizo alusión a que en los últimos tiempos el Tamalazo de Krome “ha estado muy llamativo, ha llamado la atención de las personas, lo que pasa es que lleva más de un año y medio con éxito y el éxito les molesta a muchos”.

“Soy un artista que gracias a Dios y a mi trabajo, al trabajo de mi oficina, al trabajo de mi esposo, trabaja todos los fines de semana, pero soy un artista que vive de cantar y actuar y los shows se pagan”, dijo el cantante, y aprovechó para añadir que todos los artistas internacional cobran por sus shows: “¿Por qué desmeritar al artista cubano? No, mis shows también se pagan y tienen un precio y el precio sencillamente lo decido yo”.

“Merezco que paguen por mí, yo me doy mi valor, esto lo digo porque siento que hay un manoseo muy grande con mi historia, con mi vida, con mi contenido. ¿Saben qué? Yo no me voy a rendir, yo voy a seguir haciendo mi historia y voy a seguir alzando la voz por los colegas, porque los artistas cubanos también merecemos un respeto y el respeto empieza por nosotros mismos”, aseguró El Divo sin dejar margen a dudas.

Varios de los seguidores de Eduardo en Instagram reaccionaron a su video respaldando sus palabras: “Toda la razón, el artista no vive del aire”; “Lo mejor que tienes es que no envidias a nadie y trabajas como un mulo para lograr todo lo que tienes”; “Tienes toda la razón es tu trabajo y el trabajo no se regala. Si quieren disfrutar de tu trabajo pues hay que pagar”; “Es lo justo por dios todo artista, comediante, ese es su trabajo y tienen que pagar para ver su show”; “El trabajo se respeta”.