Las calles de Miami no dejan de sorprender a sus vecinos, y también a los millones de usuarios de TikTok que se encuentran videos como el que te mostramos en esta nota. En las imágenes virales vemos un Tesla Cybertruck con una cobertura de peluche marrón, un vehículo que ha causado furor entre las personas que lo vieron por la calle y también una explosión de reacciones en TikTok.

El peculiar vehículo, que parece una mezcla entre alta tecnología y un disfraz de oso, llamó la atención de los transeúntes y en los videos vemos como la gente incluso trata de fotografiarse con él.

La publicación desató la creatividad de los cubanos en redes sociales, quienes no tardaron en dejar comentarios llenos de humor e ingenio: "En Miami se ve de todo"; "¿Cuánto tardará en secar después de lavarlo?"; "Elon Musk se salió del grupo y dice que ese Cyber no lo hizo él."; "Yo lo vi y me pregunté, cuando llueve de repente, ¿qué hace?"; "Lo compró por Temu, jajaja, llegó así." o "Hay personas que se les vienen las ideas sentados en el toilet."

Otros usuarios no dudaron en hacer referencia a figuras populares como Eduardo Antonio, también conocido como el Divo de Placetas, conocido por su estilo extravagante.

"Ese es el Tesla del Divo de Placetas"; "No critiquen más, el Tesla tenía frío."; "Es el Tesla de Eduardo Antonio." o "El Divo de Placetas se pasó", dijeron algunos.

Más allá del humor, el curioso revestimiento del vehículo plantea una pregunta válida: ¿qué sucede cuando llueve o si una chispa accidental cae sobre el material? Aunque lo que es seguro es que este Cybertruck peludo ha logrado lo que muchos buscan: ser una sensación viral.

