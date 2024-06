Limay Blanco pide ayuda para entregar ventiladores recargables a ancianos y bebés

Los ventiladores recargables son de las pocas opciones para mitigar el calor en apagones Foto © Collage captura Facebook / Limayblanco Humorista

El humorista cubano Limay Blanco, que recientemente entregó un ventilador recargable a una madre cubana necesitada, ha decidido ampliar esta iniciativa para beneficiar a más niños y ancianos encamados, por lo que este sábado solicitó ayuda a la comunidad de cubanos.

“Queremos comprar 100 ventiladores recargables para donarlos en los campos para los bebés y para los abuelitos encamados”, señaló el comediante en Facebook, destacando que actualmente ya cuentan con 13 equipos.

“Ayúdame con lo que puedas para comprar los ventiladores”, dijo Blanco en la red social Facebook, solicitando la asistencia de las personas que pudieran apoyar la iniciativa, un paliativo para que algunas personas pudieran soportar los apagones en las noches.

Asimismo, el humorista señaló que, aunque no es la solución al problema de los cortes de electricidad en Cuba, pidió que no se le criticara por su disposición a "tratar de poner un parchecito en una rajadura".

Recientemente, Blanco compartió un video donde se le ve repartiendo chupa chups a niños cubanos que, disciplinadamente, esperan su turno en una filita formada en las afueras de la casa de él.

"Y no me hagan más cola, ya me tienen cogida la baja", dice Limay en broma en el emotivo vídeo que ha enternecido las redes y ha dado pie a las reacciones de sus seguidores que aplauden su nuevo detalle, que se suma a las otras muchas obras de solidaridad y loable labor de apoyo a cubanos necesitados por la que es conocido desde hace años.