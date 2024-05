Limay Blanco entrega ventilador recargable a madre cubana

El humorista cubano Limay Blanco volvió a hacer un gesto de buena voluntad en favor de los más necesitados en Cuba tras la entrega, este jueves, de un ventilador recargable a una madre cubana.

En medio de las altas temperaturas que se están viviendo en Cuba, el Ministerio Cristo Salva Vidas, liderado por Limay, hizo entrega del artefacto a una madre que vive en condiciones de pobreza.

La mujer se mostró emocionada al recibir el equipo y agradeció por la entrega recibida.

Limay está enfrascado en la ayuda a una madre cubana con dos niños que viven a la intemperie, utilizando restos de materiales que ha podido recoger en su trayecto, principalmente de la basura.

Con la concreción de este proyecto, espera que esta pueda convertirse en la casa número 37 del ministerio 'Cristo Cambia Vidas', gracias a donaciones solidarias.

Recientemente, compartió un video donde se le ve repartiendo chupa chups a niños cubanos que, disciplinadamente, esperan su turno en una filita formada en las afueras de la casa de él.

"Y no me hagan más cola, ya me tienen cogida la baja", dice Limay en broma en el emotivo vídeo que ha enternecido las redes y ha dado pie a las reacciones de sus seguidores que aplauden su nuevo detalle, que se suma a las otras muchas obras de solidaridad y loable labor de apoyo a cubanos necesitados por la que es conocido desde hace años.