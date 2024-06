Sony Pictures llevará la vida de Gloria y Emilio Estefan al cine con “On Your Feet”

La vida de los reconocidos músicos cubanos Gloria y Emilio Estefan inspiraron el musical “On Your Feet”, que ahora Sony Pictures llevará a la gran pantalla bajo la dirección de Lissette Feliciano.

Gloria Estefan confirmó la noticia en Instagram: “Un sueño hecho realidad”.

Lissette Feliciano, quien también hará la adaptación del guion, publicó en esa misma red social: “¡Prepárate porque los Estefan llegan a la pantalla grande!! Su historia. Su música. Su amor. Su familia. Su sueño”.

“Agradecido no es una palabra lo suficientemente grande para expresar todo lo que siento en mi corazón”, señaló la joven realizadora.

Sus palabras recibieron el respaldo de Gloria Estefan, quien respondió: “¡Estamos TAN emocionados! No puedo esperar a que todo el mundo vea tu visión de nuestra historia”.

Recientemente, el productor musical Emilio Estefan reveló a la revista People en Español que ya se estaba realizando el casting para el filme.

"Es una historia tan bonita, yo creo que representa la historia de mucha gente que viene a Estados Unidos, que tiene que dejar a su familia, que viene luchando", apuntó.

Emilio recordó que Miami Sound Machine es la banda que fundó con Gloria, y el ambiente donde nació su relación. Aunque alcanzaron fama internacional, el inicio de la agrupación no fue fácil.

El ejecutivo de una reconocida disquera, a la cual acudieron décadas atrás, criticó su apellido y su sonido latino, incluso le aconsejó cambiar su nombre y eliminar la tumbadora y la trompeta.

"Lo miré y le dije: 'te guste o no, así va a lucir América'", contó Emilio a People en Español.

El productor musical confesó que Gloria y él siempre han sido muy felices: "La pobreza nos enseñó mucho a disfrutar los momentos agradables de la vida", afirmó.

Según la revista citada, los Estefan serán productores de este filme junto a John y Jordan Davis de Davis Entertainment.

La película se basará en el musical del mismo nombre, estrenado en Broadway en 2016, y que retrata esta historia de los Estefan, considerados iconos de la música latina.

La producción, bajo la dirección de Jerry Mitchell, ha tenido un gran éxito, con más de 750 funciones y una gira por Estados Unidos e internacionales.

En septiembre de 2023, Gloria y Emilio fueron galardonados por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), apuntó People en Español.

Por su parte, Gloria recibió el premio RIAA Honors “Ídolo”; mientras que Emilio fue reconocido con el premio Pionero de la Música.

En 2023, la cantante y actriz cubana americana se convirtió en la primera mujer latina en ingresar al Salón de la Fama de Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés).

La historia de la música de las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo ha sido marcada por esta cantante, considerada una de las primeras artistas latinas en insertarse en el mercado estadounidense y en ubicar sus canciones en las grandes listas de éxitos a nivel mundial.

Fruto de su talento se recuerdan “Don’t Wanna Lose You”, “1-2-3”, “Get On Your Feet”, “Here We Are”, “Coming Out of the Dark”, “Bad Boy”, “Oye!”, y “Party Time”, entre otros.