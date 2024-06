"No se olvidó de mí": Cubana se reencuentra con su perrito en la isla después de casi dos años

Una joven cubana, conocida en TikTok como @lamulata24, ha emocionado a sus seguidores con una serie de videos que documentan su regreso a Cuba después de casi dos años fuera del país.

En uno de los videos más conmovedores, se puede ver el momento en que la joven se reencuentra con su perrito, quien no puede dejar de saltar de alegría mientras juega en el suelo.

"No se olvidó de mí", escribió sobre el vídeo donde se ve a la mascota emocionada y feliz.

Antes de este emotivo reencuentro con su perrito, @lamulata24 había compartido otro video en TikTok donde mostraba su reencuentro con su mejor amiga, otro momento lleno de emoción y nostalgia.

Además, un primer video subido a la red mostraba su recorrido por las calles de La Habana, filmado desde un auto en movimiento.

"Nada mejor que volver a tu tierra después de tanto tiempo. Mi Regla, te extrañé tanto", escribió en la descripción del video.

"Yo soy del Bahía e iba mucho a Regla, tu video me desbloqueó un mar de recuerdos"; "Qué rico, cuánto diera por poder hacer ese recorrido ahora mismo"; "No soy de Regla pero me trae muchos recuerdos, siempre iba a buscar a mi madre que trabajaba en el Coppelita"; "Ño, mi policlínico, cómo me trajo recuerdos de mi casa bendiciones"; "Ay Regla cómo se extraña", reaccionaron emocionados muchos seguidores.

Tampoco faltaron los elogios por el conmovedor momento con el animalito: "Cada vez que veo estos reencuentros con las mascotas (familia), quisiera darles 100, feliz por cada persona que logra reunirse con sus animalitos. Bendiciones", le dijeron.