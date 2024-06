¡De fiesta en Miami! El Charly celebra su 24 cumpleaños junto a su novia

El reguetonero cubano Carlos Coronado, más conocido como El Charly, está de cumpleaños. El joven llega a los 24 años este 6 de junio en un gran momento y para celebrarlo como es debido, se fue de fiesta por Miami con su novia Katherin Calejo.

Fue a través de sus historias de Instagram que el integrante del popular dúo de música cubana Charly y Johayron mostró cómo pasó sus primeras horas con 24 años: de fiesta con su novia Katherine en Miami, desde donde subió fotos y vídeos a sus redes sociales.

"24 palos ya", comentó en un vídeo en el que aparece con la joven cubana. Por su aniversario, el cantante también celebró todos sus éxitos, por lo que ha trabajado. "Como me he fajado por lo que he logrado", dijo, enseñando el lugar en el que estuvieron de fiesta.

Los dos cantantes cubanos están en un gran momento de su carrera en la música. A pesar de la polémica que protagonizaron este año por su negativa a hablar sobre las protestas de Cuba, los dos jóvenes no han dejado de crear música y celebrar todos los éxitos que están cosechando con sus canciones.

Unas semanas atrás, fueron certificados por la RIAA en Estados Unidos con reconocimientos platino y oro por temas como "Cupido", "Mi Lugar Favorito", "Mi Mentirosa", "Montaña Rusa" o "Funimate".