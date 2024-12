Vídeos relacionados:

La noche del 28 de diciembre quedó grabada en la historia del reguetón cubano, no solo por el éxito rotundo de Oniel Bebeshito llenando el Pitbull Stadium de Miami, sino también por la presencia de destacadas personalidades que no quisieron perderse este acontecimiento.

El concierto, que congregó a cerca de 20 mil fanáticos, se convirtió en un punto de encuentro para figuras del entretenimiento, artistas y personalidades reconocidas dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos, quienes aplaudieron el logro de un artista que continúa rompiendo barreras en la música urbana.

Desde colegas del género hasta influencers y empresarios reconocidos, el evento fue un espectáculo en sí mismo, consolidando a Bebeshito como un imán de celebridades y un referente cultural en Miami.

A continuación, te dejamos algunos de las personalidades que disfrutaron del show de Oniel Bebeshito en el Pitbull Stadium de Miami:

El Chulo, quien además de asistir al concierto de Oniel Bebeshito se subió al escenario con él.

"Muchísimas felicidades mi hermano, hoy no solo demostraste que eres el número uno. Demostraste que eres un líder", comentó el cantante cubano, que a la salida del show de Bebeshito también le dedicó unas palabras a L Kimii y Yordy por su concierto simúltaneo en La Scala de Miami. "No me dio tiempo a llegar al de ustedes, pero muchas felicidades, lo que importa es que fue sold out".

Jacob Forever, Alexander Delgado, Dany Ome y Kevincito El 13 compartieron juntos en el concierto de Bebeshito.

Lianet Marti, conocida como La Mija, también dijo presente en el concierto.

La influencer cubana Samantha Espineira también asistió al show. "Esto es historia", dijo la joven desde las gradas del estadio.

Charly y Johayron también estuvieron presentes en el concierto histórico de Bebeshito e interpretaron "El Punto", la colaboración que tienen junto al también fallecido artista El Taiger, al que recordaron durante su actuación. "No podíamos dejar de estar presentes en tu noche apoyándote porque sabemos lo difícil que ha sido el camino. Hoy estuvimos nosotros tres en tarima y José con nosotros desde el cielo. ¡Felicidades Oniel!", escribieron los cantantes cubanos tras formar parte de esta noche inolvidable para la música cubana.

El influencer cubano y creador de contenido Kenny Robert también disfrutó del concierto.

El cantante Alex Duvall se subió al escenario con Oniel Bebeshito.

Wow Popy también compartió tarima con el cantante de "Marca Mandarina"

