Continúa prófugo presunto agresor sexual en Cienfuegos

Un hombre al que se le acusa de varios abusos sexuales en Cienfuegos continúa prófugo de las autoridades, a pesar de que el pueblo se ha lanzado a las calles en su búsqueda.

Varios videos compartidos en Facebook por el usuario Saúl Manuel muestran el desespero de la población ante la inacción de la Policía que no acaba de atrapar al hombre, el cual ha sido identificado como Dunién Hernández, residente en la calle Reina.

Una grabación publicada el jueves muestra a la gente yendo hacia el refugio del reparto Buenavista, donde supuestamente se había escondido el fugitivo.

"Esto aquí nada de nada, el hombre no quiere salir. Eso está a full ahí, lleno de muchachos, la Policía creo que hasta se fue y nada de nada. Para que el que diga que ya lo cogieron, eso es mentira", afirma la mujer que filmó todo con su celular.

"Aquí no han cogido a nadie. Dicen que está adentro pero el hombre no quiere salir y la Policía no ha ido a buscarlo tampoco", agregó.

Más adelante otra mujer asegura que al lugar acudió la propia gobernadora provincial, Yolexis Rodríguez Armada, molesta y alarmada por la situación.

Algunas personas comentan que la Policía tiene rodeado al agresor mientras otras aseguran que allí no hay nadie.

"No hay nada claro", recalca la autora de la grabación.

En las últimas horas se han compartido otros videos de la multitud en la calle buscando al supuesto agresor. En todos se observa la ansiedad de la gente, pero no a la Policía.

La confusión reina ante la ineficiencia de las autoridades, y con el silencio de la prensa oficialista se multiplican las versiones de los supuestos ataques sin que se sepa a ciencia cierta a cuántas mujeres agredió el sujeto, si eran niñas o adultas.

Todo ello ocurre en un contexto marcado por la crisis económica y social, donde la crispación de la gente podría llevar a un desenlace fatal.

Esta semana, residentes en la provincia sureña alertaron a través de redes sociales sobre la presencia del supuesto violador prófugo, quien habría intentado violar a una niña de 14 años.

Explicaron que el martes el hombre "atacó a una joven en calle 35 entre 52 y 54".

"Le puso un en el cuello y la violó, la policía trató de atraparlo sin éxito!", detalla un post de la internauta Jennifer Sánchez Rodríguez.

La mujer subrayó que anteriormente Hernández había violado a una niña de 14 años y apuñalado a un hombre del reparto Buenavista.

"Cienfuegos está aterrorizado por esto, todavía está en la calle!", aseguró la publicación.

Esa versión difiere de la de vecinos de la supuesta víctima del martes. Ellos aseguraron que el hombre intentó violar a la hija de una mujer llamada Yamitsys, quien es maestra de la escuela primaria Armando Mestre. Le arrancó toda la ropa pero la niña empezó a gritar fuertemente.

La madre de la menor fue llevada ante la Policía para rendir declaración en horas de la mañana del miércoles, afirmaron.

Este hecho ha indignado a los residentes en la ciudad, quienes propusieron en redes salir a las calles armados con machetes y palos para atrapar al hombre.