Desgarrador testimonio de una cubana que sobrevive en las calles de Miami después de una trágica pérdida

Una cubanoamericana que sobrevive en las calles de Miami desde hace siete años relató su triste historia en Internet, donde pidió ayuda para salir de sus adicciones.

Mayra, 39 años, acabó en la calle tras la muerte de su hija de 14 años en un accidente de moto, ocurrido el noviembre de 2016.

"Vivir en la calle no es fácil, es una experiencia bien mala", afirmó.

Nacida en Estados Unidos de padres cubanos, la mujer brindó su desgarrador testimonio al usuario de TiKTok identificado como Conducta, que se dedica a difundir casos de personas que se han quedado en la calle en Miami para tratar de ayudarlas.

"Hace tres días me violó un señor a punta de pistola; me vio mi dinero, sacó la pistola, me violó y después se llevó mi dinero", relató entre lágrimas.

Mayra pidió ayuda para "limpiarse" de las sustancias que consume, rehabilitarse totalmente y poder salir de su situación de calle.

