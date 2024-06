Regresa a Cuba joven migrante que quedó paralítico por accidente de tránsito en México

Un joven cubano que quedó paralítico en un grave accidente de tránsito en México mientras trataba de llegar hacia la frontera con Estados Unidos, acaba de volver a su casa natal en Las Tunas.

"Regresar a casa con los sueños truncados. Muy triste lo que ha vivido Alexey Ponce Duarte, de 33 años", dijo en Twitter el periodista Mario J, Pentón, quien compartió un video de los primeros momentos del joven con su familia.

"Aunque no pudo venir a EEUU, al menos está hoy con los suyos y con esperanzas de recuperarse", señaló el reportero.

El video muestra el emotivo reencuentro de Alexey con su madre, enferma de cáncer, y ambos en un largo abrazo en el que ella, entre lágrimas, lo besaba y le repetía que lo iba a cuidar.

En mayo, este migrante relató a Martí Noticias su dramática historia. Contó que salió con su esposa y su hijastra en octubre pasado hacia Nicaragua, después de vender su casa y todos sus bienes para costear el viaje.

"El camino es duro. Emigración nos regresó a Guatemala y allí estaba la gente de los cárteles [de la droga] esperándonos. Pudimos salir de ese lugar porque todavía nos quedaba algo de dinero", detalló.

Del accidente de tránsito que sufrieron en México no recuerda mucho, porque perdió el conocimiento enseguida.

"Me fracturé la columna. Mi mujer todavía está yendo a las terapias de rehabilitación porque también quedó muy herida. En los últimos días he notado que me están saliendo escaras", dijo.

A pesar de su dura situación, en aquel entonces mantenía la ilusión de llegar a Estados Unidos y seguía pidiendo todos los días una cita de CBP One para pedir asilo en la frontera, algo que lamentablemente no sucedió.

Él y su pareja vivían de la caridad y de alguna ayuda que les daban sus familiares en Miami, pero así y todo no querían regresar a Cuba. "Aquí, al menos, vas a la farmacia y tienes medicina", señaló entonces.

El joven tenía fe de entrar a Estados Unidos y que los especialistas de allí lo vieran. "Yo creo que con buenos médicos puedo volver a caminar", afirmó entonces.

Finalmente, Alexei se encuentra otra vez en Cuba con su madre y el resto de su familia.