"Nuestra comida es bien básica pero bien rica": Lo que come esta cubana en México

La creadora cubana Maryfraaventuras está encendiendo TikTok con su respuesta a una de las preguntas que más le hacen: "¿Qué come siendo cubana en México?". En un video cercano y entretenido, mostró su comida del día, explicando que aunque está lejos de casa, en su mesa casi siempre manda la sazón cubana.

“Esto es lo que voy a almorzar, aunque aquí en México le llaman ‘la comida’”, explica mientras enseña un plato que tenía arroz blanco, chícharos (que en Cuba también llaman chícharos, pero en México parece que les dicen alverjón), bistec de cerdo y una ensalada de tomate con pepino. "Nuestra comida es básica, no tan variada como la mexicana, pero es bien rica", dice con una sonrisa.

Maryfra también aclaró que no todos los días come lo mismo, y que su menú varía dependiendo de la carne o los frijoles. Mencionó que en México encuentra opciones como el frijol peruano y flor de mayo, y que a veces le gusta añadir raíces como yuca o camote. Y aunque la comida cubana sigue siendo su favorita, admite que de vez en cuando se anima con unos chilaquiles o enchiladas para no perder el sabor mexicano.

El video suma hasta el momento más de 6,700 likes y cientos de comentarios, con opiniones de todo tipo. Algunos usuarios destacaron la mezcla cultural: “Aquí en México también se llaman chícharos”; “En México eres libre de comer carne de res hermosa, aquí no te meten a la cárcel por eso”. Otros bromearon con las diferencias entre ambos países: “Pensé que aire, para no perder la costumbre”; “Y que se siente no comer plátanos todos los días?”.

También hubo preguntas curiosas como “¿Dónde conseguiste el chícharo?”, mientras que otros aprovecharon para lanzarle piropos a Maryfra: “Eres una reina”; “Quédate en México y sé feliz, aquí te queremos”; “Eres preciosa, ¿vives en Veracruz o Ciudad de México?”.

Además, algunos mexicanos sacaron pecho por su gastronomía: “En México hay tantas variedades de frijoles que ni te imaginas”; “Ven a comer tacos con una buena salsa”. Otros usuarios simplemente destacaron el encanto de la creadora: “Me encanta tu acento”; “Eres tan positiva y hermosa”.

Sin dudas, Maryfra no solo mostró lo que hay en su plato, sino que también abrió la conversación sobre las diferencias culturales y gastronómicas entre Cuba y México, dejando claro que su sazón cubano sigue presente aunque esté lejos de casa.

