Eduardo Antonio disfruta de un día de playa en familia: "Qué lindo es vivir"

Eduardo Antonio ya está disfrutando de las oportunidades que brinda el verano, pero no hay nada mejor que un día de playa en familia.

“Con mi familia, mis cuñados, mis sobrinos y mis cuñadas”, compartió el cantante una foto en su Instagram junto a los suyos con el mar de fondo y sonriendo a la cámara derrochando alegría.

Sin embargo, para El Divo la felicidad más completa está con su esposo Roy García, abrazado a él compartió un mensaje para sus seguidores.

“Estoy muy feliz, qué linda la vida, qué lindo es estar enamorado, qué lindo es vivir”, confesó el artista a sus fans.

Un día junto al mar no podía pasar sin una pasarela, en pareo y tomando champán Eduardo Antonio se lució a ritmo de “Vamos a la playa”.

“Que les quede claro yo me he gozado mi vida, me la gozo, y me la gozaré siempre con el favor de mi Dios que me quiere mucho, eso creo lo tienen claro que soy de los consentidos del señor, los amo”, fueron sus palabras, sin dudas dirigidas a los envidiosos que tanto lo critican.