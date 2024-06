Charly & Johayron lanzan su tema para el verano: "El Boom"

Se acabó la espera, los fanáticos de Charly & Johayron ya tienen un tema para el verano de su dúo favorito.

Este viernes los reguetoneros lanzaron “El Boom”, una propuesta musical que hicieron especialmente para esta etapa estival.

“Mami tú estás en el boom, el tema del verano, escúchalo alto en la bocina. Disponible ya”, anunciaron los cantantes en su perfil de Instagram.

La canción llegó acompañada de un videoclip muy veraniego en el que no faltaron el ambiente de playa y piscina, baile, diversión y chicas en bikini.

“Los tragos se los toma cun cun / Mami tú estás en el boom / Más rica que la playa de Cancún / Tu foto en tanguita le hago zoom / Mami tú estás en el boom / Más rica que la playa de Cancún”, dice el estribillo de este tema bastante contagioso.

Todo parece indicar que el tema ha gustado a sus seguidores pues a solo minutos del estreno ya tenía decenas de comentarios en YouTube.

“Se cogieron el verano pa' ustedes”; “Todos los teman que sacan son un palo”; “Los mejores de Cuba”; “Siguen creciendo esto es el boom del verano que duro”; “Los mejores se les quiere este tema está durísimo”; “Súper me encanta desde que la escuché se me pegó”; “No me canso de escucharla”; “Otro éxito como siempre”, opinaron algunos.

Si estabas esperando el tema del verano de Charly & Johayron, aquí te va: