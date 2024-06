Pelea multitudinaria de jóvenes en La Habana deja heridos de armas blancas

Una pelea multitudinaria entre grupos de jóvenes tuvo lugar este sábado en La Habana, y dejó espeluznantes imágenes de bandas armadas con machetes y heridos de armas blancas, según reportes en redes sociales.

Los hechos se desarrollaron en los alrededores de la conocida como Finca de los Monos (Quinta de las Delicias), en el municipio Cerro de la capital cubana, durante una actividad festiva al parecer organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para dar comienzo a su campaña de verano.

Captura de pantalla Facebook / El mundo según Edmundo Dantés Jr.

“Jóvenes de distintas pandillas se encuentran en la Finca de los Monos, donde se celebraba el inicio del verano convocado por la UJC”, reportó en Facebook el usuario identificado como Edmundo Dantés Junior.

Al momento de redactar esta nota, ni las autoridades ni los medios oficialistas se han pronunciado sobre unos hechos que dejan imágenes prácticamente inéditas de cientos de jóvenes cubanos arrastrados por un frenesí de violencia y presencia de bandas con machetes y armas blancas.

“Según dicen, los hechos fueron por un ‘ajuste de cuentas’. Los vídeos más fuertes no los puedo poner. No terminó bien, al menos 5 no sobrevivieron, aunque me dicen que ya llega a 12, no está confirmado y circulan fotos falsas. Muchos otros están grave. Niños de 13 a 15 años”, señaló el internauta en su reporte.

Acorde a su información, en la pelea multitudinaria se habrían reportados jóvenes fallecidos. Los rumores hablan de entre una docena y media docena de jóvenes con heridas mortales, más un número indeterminado de heridos. Esta información no ha podido ser confirmada por esta redacción.

Sin embargo, las imágenes grabadas en video y compartidas por redes sociales dejan ver un estallido inusual de violencia, con presencia de cientos de jóvenes, muchos de ellos adolescentes y menores de edad.

Uno de los videos captó el momento en que policías subían a una patrulla a un joven malherido para trasladarlo al hospital. "Para el [hospital] Pediátrico de Centro Habana", se escucha decir a un policía, dando instrucciones al chófer del vehículo policial.

La revuelta parece haberse extendido en el tiempo y el espacio, pues otros videos mostraron escenas de peleas al anochecer y en otras calles de la ciudad.

Se desconoce cuál fue el detonante para tal estallido de violencia, aunque se habla de rivalidades entre bandas. Lo cierto es que los alrededores de la Finca de los Monos, un espacio dotado de atracciones tecnológicas para niños según sus redes sociales, se llenaros de grupos de jóvenes y adolescentes con machetes y armas blancas.

A cominezos de abril, la UJC eligió un singular eslogan para su campaña del XII Congreso, en un contexto de escasez, y aumento de la pobreza en Cuba: "Crea tu felicidad".

El filosófico eslogan pretende invitar a los jóvenes cubanos a inventarse un mundo ideal, en un país que se desmorona, para que encuentren la felicidad por sí mismos.

Las dantescas imágenes de la pelea multitudinaria de este sábado revelan que la juventud cubana experimenta unas vivencias más cercanas al infierno que a la felicidad.