Se filtran escenas de una bronca en lujoso crucero Icon of the Seas

Un video viral mostró cómo varias personas estaban implicadas en una bronca en el barco Icon of the Seas, considerado uno de los cruceros más lujosos del mundo.

El breve audiovisual fue publicado en el perfil de Instagram Only in Florida (@onlyinfloridaa). Acumula más de 38 mil interacciones y está generando un intenso debate en las redes sociales.

En las imágenes se observa momentos de una acalorada discusión que sorprendió a los pasajeros cuando disfrutaban de su viaje desde el puerto de Miami. No hay detalles precisos de cuándo ocurrió ni qué fue lo que originó la pelea.

El crucero Icon of the Seas, fue diseñado para brindar una experiencia de ensueño, con parques acuáticos, restaurantes de alta gama y espectáculos de primer nivel, pero no está exento de desafíos cuando se trata de la convivencia entre sus pasajeros.

La compañía Royal Caribbean vigila en extremo la publicación de este tipo de contenidos que puede poner en peligro el prestigio de sus cruceros. En las redes no es común encontrar imágenes como estas.

El video ha suscitado preguntas sobre la seguridad y los protocolos de los cruceros. Muchos defensores del turismo marítimo destacan que estos incidentes son la excepción y no la norma.

Los cruceros continúan siendo una opción favorita para quienes buscan relajación y aventura. Sin embargo, este incidente ha reabierto el debate sobre la gestión de conflictos en estos espacios y la importancia de promover un ambiente armonioso durante los viajes, sobre todo cuando hay familias con niños a bordo.