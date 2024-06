"Más cintura que Shakira": Leo Leyva se rinde ante movimientos de cadera de Iraisel

Decenas de elogios se ganó Iraisel Pintueles con un vídeo moviendo sensualmente la cintura en su perfil de Instagram. Pero sin duda el piropo más especial se lo dedicó el deportista cubano Leonardo Leyva, conocido como King Leo.

Luciendo un body negro y unos jeans oscuros, la empresaria cubana se lució al ritmo de la música dando rienda suelta a sus mejores movimientos de cintura, moviéndola de lado a lado mientras se agacha.

Ante su baile, Leo Leyva no se resistió a comentar, diciendo: "Más cintura que Shakira, que miren si total". Un comentario que llega mientras muchos esperan la confirmación oficial de que están juntos de nuevo. Y es que se sospecha desde hace semanas que los dos jóvenes habrían retomado su relación después de que rompiesen el año pasado.

Además de este mensaje del voleibolista, otros cibernautas le dejaron comentarios como: "Ira, estás sacando los pasos prohibidos", "Para llegar a ese nivel hay nacer de nuevo", "Muy buena hasta abajo que para eso se entrena", "Tremendo baile" o "Durísima"

En medio de los rumores que hay sobre una posible reconciliación, el deportista publicó un mensaje que podría confirmar que están juntos de nuevo unos días atrás en otra publicación de Instagram.

"No te puedes dejar intimidar por quién es tu pareja porque si estás con una mujer y te toca estar en el ojo público es tiempo invertido, ver lo real y decidir quedarte te toca y no todos estamos dispuesto a eso pero si tienes una pareja que realmente te ama va a estar ahí y te va a dejar volar todo lo que tengas que volar y no hacer la vida más pesada te va apoyar en el proceso sin sentir que es una competencia y te darás cuenta que es tu equipo a mí no me importa el escrutinio de la gente porque mi vida privada es mi vida privada pero por más privada que la quiera llevar ya es pública. Aceptación, Complicidad una Elección", escribió.

A pesar de estas palabras, todos esperan la foto juntos que termine de confirmar su romance.