Hija de El Dany recuerda a su padre el día de su cumpleaños: "Te amaré eternamente papá"

Vídeos relacionados:

Daniela, hija del fallecido reguetonero cubano El Dany, recordó a su papá este 6 de diciembre, fecha en la que hubiera cumplido 36 años.

En el Instagram de la niña, cuenta maneja por su mamá Iraisel Pintueles, se lee este lunes una bonita publicación sobre El Dany junto a varias fotos del cantante con su hija Daniela.

Lo más leído hoy:

"Papá… Hoy el susurro de tus recuerdos deja huellas infinitas en el corazón de todos los que te extrañamos. En el silencio de una tarde gris como hoy, los recuerdos se deslizan como hojas marchitas sobre el suelo de mi pequeña memoria. Cada imagen, cada instante vivido, es un fragmento de un álbum que se desvanece lentamente, como un sueño que se escapa entre los dedos, como esa nostalgia que habita los corazones rotos”, dice el post.

“Hoy cumplirías otro año de vida y la melancolía no es tristeza; es un abrazo delicado que me recuerda que me amaste como tu tesoro eterno. Es la dulce certeza de que cada momento, por efímero que haya sido, dejó una huella indeleble en mi corazón”, se lee en el emotivo texto.

“Así, con el corazón lleno de historias, sigo adelante, sabiendo que los recuerdos no solo son lo que queda, sino también lo que me sostiene. Te amaré eternamente papá y ojalá mis besos lleguen hasta el cielo para ti. Tu cumpleaños no solo es hoy, tu cumpleaños es todos los días”, culmina la publicación.

Iraisel se ha encargado de que en cada cumpleaños y aniversario de la muerte de El Dany no falte el recuerdo de su hija que perdió a su papá con solo tres años.

El tiempo ha pasado muy rápido y ya Daniela cumplió el pasado octubre 8 años.

Preguntas frecuentes sobre Daniela, hija de El Dany, y su familia