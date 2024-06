El Divo cae rendido ante los encantos y el amor de una fan

Eduardo Antonio ha sabido ganarse a sus fanáticos, en cada show el cantante recibe infinidad de muestras de cariño de personas que disfrutan verlo sobre el escenario.

Durante su última presentación en el Tamalazo de Krome, El Divo cayó rendido ante los encantos de una de sus fans.

En un video que subió a su Instagram se ve el momento en que una señora, como muestra de respeto a su trabajo, le regala dinero y lo mete en uno de los bolsillos de su short.

“Anoche fue a un show a verme y hoy vino también, si esto no es ser fan qué digo yo”, mencionó Eduardo a todo el público presente.

Entre bromas, besos y abrazos a la fiel seguidora y elogios a sus botas, la señora subió al escenario con El Divo.

“Me llevé la noche, pero no yo, Cuba, llevándomela yo se la lleva Cuba, lo que no entienden los criticones y los envidiosos”, aseguró El Divo presumiendo con orgullo de su fan.

Como en cada matiné familiar de domingo, Eduardo Antonio regaló a su público un gran show junto a sus bailarinas, interpretando varios temas de su repertorio y ganándose los aplausos de muchos.