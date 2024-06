Cubana en Canadá opina sobre vídeos en redes de sorpresas a familiares en la isla

Una cubana en Canadá ha compartido su opinión sobre los populares videos de reencuentros con familiares o visitas sorpresa de cubanos a la isla que pululan por la red, donde conmueven y, muchas veces, hasta se vuelven virales.

En un tono relajado la joven, -cuyo nombre es Gabriela y que se ha referido en otras ocasiones a las críticas que recibe por su acento- contó por qué no podría hacerle algo así a su propia madre.

“Yo no sé si ustedes han visto los videos que ponen muchos cubanos regresando a Cuba con sorpresa a las madres, con un mariachi, la madre llorando, la familia ahí llorando... A mí me parecen súper emocionales, súper lindos. A veces se me sale una lagrimita, pero yo soy de la gente que no pudiera hacerle eso jamás, jamás, a mi mamá”, comenzó la joven en un vídeo subido a su perfil en TikTok

La joven describió que su madre es una persona que prefiere evitar esas exposiciones públicas: “Mi mamá es de la gente que me va a decir: ‘No, no, no, no, no, no. ¿Y ese drama aquí y esa pila de gente? No, Gabriela, por tu vida, esa pena a mí no me la hagas pasar’”.

La joven está convencida de que su madre, ante una sorpresa de este tipo, reaccionaría de una manera bastante distinta a lo que suele verse en los videos virales. "Que si mariachi, que si no sé qué... Ay, no, me va a decir: ‘Niña, ubícate, no, no, no, no, no, no. Por favor, a mí no me esté formando llantén delante de la gente', porque yo lo sé y ni una lágrima se le va a salir porque la conozco".

El video de Gabriela ofrece una perspectiva diferente sobre la popular tendencia en redes -protagonizada no solo por cubanos sino por migrantes de todo el mundo- de cómo algunas personas podrían no sentirse cómodas con este tipo de gestos tan públicos y emotivos.

¿Y tú, eres de los que daría sorpresas de este tipo y luego la compartirías en la red o prefieres vivir los reencuentros con tu familia más en la intimidad?