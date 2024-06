Osmani García y Kola Loka prenden las pistas con "No me da mi gana americana USA"

Osmani García y Kola Loka acaban de estrenar una colaboración explosiva, una versión de uno de los grandes éxitos del popular dúo cubano, solo que esta vez lleva por título “No me da mi gana americana USA”.

Aunque el ritmo es prácticamente el mismo, la letra ha cambiado y la historia se desarrolla en Estados Unidos y no en los campos de Cuba.

La Amy (Ali Sánchez) y Yoyi (José Mesa), esos personajes muy populares de las redes, son las protagonistas del videoclip en el que también participa Preña Palma.

La hija de Compay Clemente en este caso es Yoyi, y al igual que en la canción original este se aparece con un machete dispuesto a impedirle que se vaya de fiesta, pero ahora la tentación no es un bum bum de fin de semana sino un gogo y una cuenta OnlyFans.

“Ella quiere ir pal gogo este fin de semana / No me da mi gana americana / Quiere abrirse un OnlyFans en Miami que es la llama / No me da mi gana americana / Te traje por ricaragua, tú estabas botá en La Habana / No me da mi gana americana / Óigame vejiga póngase a estudiar hasta que se haga ciudadana / No me da mi gana americana”, dice el ocurrente estribillo.

Como era de esperarse con semejante junte, la canción es pura diversión y sabrosura de principio a fin, y del ritmo súper contagioso es casi imposible desprenderse.