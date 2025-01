Lenier Mesa asegura que no grabaría con Jacob Forever: "No estoy pa' eso"

Lenier mesa y Jacob Forever no ha logrado limar las asperezas que desde hace algún tiempo existen entre ambos.

En una reciente entrevista con el influencer Un Martí To Durako el compositor cubano dejó muy claro que no tiene la menor intención de colaborar musicalmente con El Inmortal.

Lo más leído hoy:

Cuando le preguntaron en qué momento se vería una colaboración de ambos, la respuesta de Lenier fue tajante: “Por ahora ninguna”.

No obstante, dijo que si había algún negocio de por medio que le diera dinero entonces la haría porque sencillamente es trabajo: “Si me paga para hacer un tema con él claro que lo voy a hacer, esto es un negocio”.

El artista insinuó entre risas que no había suficiente “billete” de parte de Jacob para pagarle por una colaboración.

Un Martí le preguntó si existía la posibilidad de que la propuesta de una colaboración saliera de él y otra vez Lenier no dejó mucho margen: “No, es que yo ahora estoy en otros proyectos. No estoy pa’ eso. No estoy para grabar con Jacob ni con ninguna de esa gente. Estoy en otras cosas, en otros proyectos de música”.

Lenier repitió que no tiene comunicación ni relación alguna con Jacob Forever y Osmani García, y a esa lista agregó también a El Chacal: “Yo no hablo con esa gente, cómo voy a grabar con ellos”.

El cantante y compositor dijo que ya tiene su círculo cerrado de amigos y así prefiere mantenerse.

Preguntas frecuentes sobre la relación entre Lenier Mesa y Jacob Forever