Manuel Marrero regaña a transportistas estatales: "El día que no hay combustible no hay para nadie"

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, se mostró molesto durante un recorrido realizado al municipio holguinero de Antilla, en donde delante de transportistas estatales volvió a atacar a aquellos que realizan esta labor desde el sector privado.

Marrero Cruz regañó a los transportistas de Antilla, luego de que los ómnibus de transporte para la población estuviesen parados por falta de combustible, mientras los camiones de transporte privado estaban en funcionamiento.

A la pregunta del costo de la transportación de Antilla hasta Holguín, a Marrero Cruz le contestaron que era de 17 pesos cubanos, mientras que en los camiones privados era de 50 pesos cubanos.

“Estamos financiándoles al privado para que cobre caro el transporte”, fueron las palabras del primer ministro.

Marrero Cruz dijo que si mañana las guaguas pasaban a manos de los privados, seguramente no estarían paradas, como lo estaban en ese momento.

“¿Cómo puede estar un transporte privado moviéndose y el estatal paralizado? El día que no hay combustible, no hay para nadie, pero no puede ser que haya garantía para el privado y para el estatal no, que es el precio módico para la población”, dijo el primer ministro.

Esta no es la primera vez que Marrero lanza "dardos envenenados" contra los transportistas privados, de los cuales ha dicho que el gobierno los trata con “blandenguería”.

Precisamente, cuando la paralización temporal en la venta de combustibles en Cuba y la entrada en vigor de sus nuevas tarifas el pasado 1 de marzo, el gobierno cubano anunció una cruzada contra los transportistas privados que incrementaran las tarifas de los servicios a la población.

Días después, el propio primer ministro amenazó con quitar la licencia y hasta los vehículos a todos aquellos que suban los precios del servicio.

En un Consejo de Ministros el dirigente hizo hincapié en la responsabilidad de los gobiernos locales para hacer cumplir lo establecido y lanzó amenazas muy concretas que agudizan el panorama.

Sin embargo, lo que el primer ministro parece olvidar son los desacuerdos que existen entre los niveles del gobierno y los transportistas, sumándole a las tensiones en un sector tan demandado por la sociedad.

Recientemente, un reportaje publicado por el canal oficialista santiaguero Tele Turquino destaca las contradicciones en el sector: por un lado, los transportistas privados aseguran que si cobran la tarifa acordada no obtienen ganancias; mientras que, por otro lado, el régimen afirma que ellos pueden bajar el precio porque les suministran el combustible.

Un transportista privado explicó que intentan acercarse a la tarifa establecida, pero en muchas ocasiones terminan cobrando más. Al respecto, afirmó: "Si nos pasamos cobrando el mes completo el precio que tiene establecido el gobierno no tenemos ningún tipo de utilidad".

Mientras es la población quien paga las consecuencias de tantas desavenencias y contradicciones entre lo que dicen uno y hacen otros.