Abuelo cubano recibe su residencia en Estados Unidos y podrá cumplir su sueño de regresar a Cuba

Abuelo cubano en Estados Unidos está cerca de cumplir su mayor sueño: regresar a Cuba. En un emotivo vídeo publicado por su nieta en TikTok podemos conversaciones del señor en las que expresa que su mayor deseo es volver a la isla. Su único impedimento es no tener la residencia, algo que finalmente se ha resuelto.

En el vídeo publicado por Iliana Aguilera (@iliana_aguilera en TikTok) podemos ver como durante una reunión familiar, sorprenden a este abuelo cubano al entregarle su tarjeta residencia. Un emotivo momento con el que este señor había estado soñando.

"Tienes el dinero para ir a Cuba, ¿qué más necesitas? Los papeles y el pasaje", le dicen antes de entregarle un sobre con más dinero y su tarjeta de residencia.

Ahora, todos los cibernautas esperan ver el regreso de este abuelo a su tierra.

"Extraña su tierra, no es fácil separarse de una vida entera", "Me emocionaron, como lloré. Llevo 15 años aquí y no he podido ir a Cuba" o "Qué lindo, pobrecito. Qué bueno que lo ayuden y lo quieran así", son algunos de los comentarios que se leen junto al vídeo viral.