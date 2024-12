Anciano cubano cumple un mes desaparecido en Ciego de Ávila

Vídeos relacionados:

A casi un mes de su desaparición, los familiares de Heriberto Llánez García, residente en Morón, Ciego de Ávila, continúan implorando cualquier información que pueda ayudar a encontrar su paradero.

Yamilka Llánez Villanueva expresó su tristeza en Facebook al recordar la desaparición de su padre: “Mañana hará un mes que mi papá Heriberto Llánez García salió de casa y no ha aparecido. Somos de Morón”.

Captura Facebook / Yamilka Llánez Villanueva

También pidió ayuda a la comunidad: “Por favor, no dejen de ayudarme como lo están haciendo. No tenemos cómo agradecer a tantas personas buenas que me escriben y me envían fotos, pero nada aún. Si lo ven, háganle una foto y llamen al 53156657. Gracias”.

Días atrás, Llánez relató en su muro de Facebook que un muchacho de Minas, Camagüey, creyó haberlo visto y le prometió tratar de buscarlo para retratarlo y enviarle una foto.

"La Policía de aquí me dijo que debo esperar a mañana para reunirme con él. Hoy hace 22 días", precisó en esa oportunidad.

La mujer ha pedido varias veces que las personas que crean ver a su papá le hagan una fotografía y se la envíen para comprobar que se trata de él. En ocasiones les han avisado que el anciano estaba en un lugar y al ir a buscarlo, no era él.

Llánez ha insistido en varias ocasiones que su papá no está demente. Al salir de su casa no se llevó encima ni documentos ni teléfono.

"Algunos le dicen Llánez y otros Iñe. Aún no lo encontramos. Si lo ven, reténganlo y manden foto", pidió.

Recientemente, la familia de Mercedes, una mujer desaparecida hace aproximadamente un mes en el poblado de San Germán, municipio Urbano Noris, Holguín, pidió ayuda para localizarla.

Mercedes, quien padece demencia, reside en el barrio Calera 3, según detalló su hermana Maricela Acosta en una publicación en redes sociales este lunes, donde apeló a la solidaridad de la comunidad para encontrarla.

