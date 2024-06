Yordenis Ugás critica cartel con foto de Fidel Castro en Miami: "Me cuesta creerlo"

El boxeador cubano Yordenis Ugás criticó este miércoles el cartel publicitario ubicado en Miami que muestra la imagen del expresidente Donald Trump frente a la del fallecido gobernante cubano Fidel Castro, con el mensaje "No a los dictadores, no a Trump".

En la red social Facebook, el excampeón mundial profesional cuestionó: “Cómo puede pasar esto en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Nunca había visto una foto pública de ningún dictador de ninguna parte del mundo. Cómo vas a poner esa foto y esa absurda comparación en el lugar donde están y viven la mayoría de todos los que han llegado escapando de ese infierno, buscando libertad y prosperidad”.

Publicación de Facebook/Yordenis Ugás

“Esto me lo dicen y digo que es mentira. Lo veo y me cuesta creerlo. Espero que esa valla ya no esté allí. Cómo vas a comparar un ex-presidente americano, elegido democráticamente con un dictador, asesino, manipulador y malvado que ni con 100 vidas pagaría todo el hambre, daño y dolor que nos hizo pasar como cubanos y como país”, prosiguió.

Asimismo, el púgil comparó que “es igual que en medio de New York que está lleno de judíos pongan una valla comparando a Trump con Hitler, pero eso nunca pasaría. Sabes por qué? Porque los Judíos es una comunidad que se respeta, pero sobre todo que se da a respetar. Increíble”.

Ugás, medallista de bronce olímpico en Beijing 2008, es conocido por su lucha contra el régimen cubano y hace poco afirmó que el proceso legal seguido contra Trump estuvo politizado y que su resultado rompe la historia de la nación norteña.

En pleno periodo de campaña electoral para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre venidero, el cartel, ubicado en la autopista Palmetto, a la altura de la Avenida 6, fue pagado por el grupo Mad Dog PAC y ha generado gran controversia.

El comité de acción política (PAC) lo fundó el demócrata Claude Taylor, quien fue empleado de la Casa Blanca durante la administración de Bill Clinton.

La comparación ha escandalizado a los seguidores de Trump, quienes argumentan que es inapropiado equiparar al expresidente republicano con el dictador comunista Fidel Castro.

Señalan que, a diferencia de Castro que llegó al poder por la vía armada, Trump fue elegido democráticamente por los ciudadanos de Estados Unidos.

Además, la valla aparece en un momento clave, ya que las elecciones están “al doblar la esquina”, con Trump enfrentándose nuevamente al presidente demócrata Joe Biden, y este tipo de publicidad no hace más que aumentar la tensión entre los partidarios de ambos candidatos.

La controversia resalta las profundas divisiones políticas en Estados Unidos, especialmente en lugares como Miami, que tiene una significativa población de exiliados cubanos y sus descendientes, con fuertes opiniones sobre el régimen cubano y su legado.

Este cartel es un recordatorio del fervor con que se vive la política en el sur de Florida, donde los mensajes publicitarios pueden encender debates y provocar reacciones apasionadas en una comunidad altamente politizada.