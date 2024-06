Rachel, pareja de Bebeshito, se emociona en la recta final de su embarazo: "Cuando tuve mi primer hijo tenía 15 años"

Rachel Arderi, pareja de Oniel Bebeshito, se emocionó hasta las lágrimas mientras comparaba ropita para su bebé en camino, aunque se trata de su segundo embarazo, la experiencia ha sido muy diferente ahora que está en Miami, pues su primer hijo lo tuvo con solo 15 años cuando no tenía los recursos para disfrutar de estos momentos.

En su Instagram, conmovida a más no poder, la modelo cubana comparó sus dos embarazos y contó cómo los ha vivido de diferentes maneras.

“Les comento que fui mamá muy niña cuando tuve mi primer hijo apenas tenía 15 años significa que no pude comprarle nada con mi dinero porque no tenía, estaba estudiando y verme hoy toda una mujer ya después de seis años, en otro país después de tanto, pudiendo comprarle lo que quiera, escogiendo lo que me gusta, me da mucho sentimiento y hoy entiendo que era tan niña antes, no veía ni los riesgos de ser mamá con 15 años”, escribió en una de sus stories en esa red social.

Aunque aseguró nunca se ha arrepentido de haber tenido a su primogénito tan joven, su “príncipe que ya casi es un hombrecito”, se siente “agradecida con Dios por darme la oportunidad de volver a vivir lo que con mi niño quizás no pudo ser así, con esta princesa que traigo en mi vientre. Ya estoy sentimental eso es el embarazo”.

Rachel confesó que está viviendo “uno de los sueños más lindos que tiene una mujer”, pero sin lugar a duda el estar fuera de Cuba, en Miami, la ha ayudado a cumplirlo.

Justamente esta semana Rachel y Bebeshito celebraron dos años de relación y ni la distancia les impidió recordar todos esos momentos lindos que han compartido.