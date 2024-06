¡A llover los piropos! Imaray Ulloa alborota las redes con sesión de modelaje en trajes de baño

Imaray Ullosa ha causado tremendo alboroto en las redes con una sesión de modelaje en trajes de baño que no ha pasado desapercibida y que le ganó infinidad de elogios.

La influencer cubana desfiló ante las cámaras con varios modelos, entre bikinis y trusas, y pidió a sus seguidores que eligieran su preferido.

“¿Cuál de estos fue tu favorito? Están disponibles en mi tienda online. No puedo seleccionar uno solo ¡TODOS ME GUSTAN!”, compartió en la descripción al post.

Hasta un baile sensual y provocativo improvisó la influencer mientras llevaba puesto un bikini negro que le queda de infarto.

Sin embargo, en algo concordaron sus followers, todos los conjuntos le quedan fenomenal y resaltan muy su cuerpazo.

“Con calma que no se repone uno de uno y aparece el otro”; “Imaray pero tú no puedes andar así por la redes provocando infartos”; “Qué linda bien natural pero lo que más me encanta es tu sentido del humor y esa sonrisa encantadora”; “Te quedan bellos porque eres hermosa”; “Para mí te ves sexy y super hermosa con todos”; “Un monumento de mujer. Quiero ser como Imaray Ulloa cuando esté grande”; “¡Todos te quedan bellos! Las diosas griegas te deben haber desterrado del Olimpo por celos a tu belleza”, fueron algunos de los piropos que le dejaron en los comentarios al post.

Hace poco más de una semana derrochaba belleza y sensualidad posando también en bikini ganándose más elogios de sus fans.