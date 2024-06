Niurka Marcos envía emotivo mensaje a El Divo: "Así, como tú, jamás me he rendido ni me rendiré"

Niurka Marcos, siempre directa y apasionada, ha enviado un emotivo mensaje a Eduardo Antonio, a propósito de su último estreno musical “No me rendiré”, brindándole todo su apoyo.

A través de las redes la vedette cubana compartió unas emotivas palabras que son una invitación a escuchar este tema del cantante.

“Mi cuquito bello. Así, como tú, jamás me he rendido ni me rendiré. Te amo”, dijo la artista en el video que Eduardo Antonio compartió en su Instagram.

En respuesta a este bonito gesto, El Divo expresó su agradecimiento a Niurka con un comentario lleno de cariño: “Cuquita de mi corazón también te amo y eres guerrera de luz y éxitos, siempre cuidándome, besos”.

Captura Instagram / Eduardo Antonio

Eduardo Antonio y Nourka compartieron un mediático noviazgo durante más de dos años, pero a pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación de amistad, respeto y mucho cariño.

Niurka ha elogiado públicamente a Eduardo en diversas ocasiones, destacando su talento y su amor por la vida. “A Eduardo Antonio lo admiro, porque ha vivido la vida como se debe vivir. Lo ha hecho exquisitamente”, dijo en una oportunidad.

El video de Niurka llega junto a muchísimos mensajes de apoyo que ha recibido El Divo de otros artistas cubanos que en las redes han invitado a sus seguidores a disfrutar de esta canción.