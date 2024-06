"Shakira, tiembla que llegó tu sucesor": Pollito Tropical alborota las redes bailando el 'Rosa qué linda eres trend'

Con un ajustado y favorecedor conjunto negro y sus sensuales movimientos como protagonistas, Pollito Tropical ha desatado la locura en las redes sociales bailando ante una piscina el "Rosa qué linda eres trend".

Las reacciones no han podido ser más elocuentes y al momento de esta nota los likes superaban los 80 mil y los comentarios eran más de 1,800.

Instagram / Pollito Tropical

"Pollito, ¿pa' cuándo la pistola?"; "Se mueve mejor que yo"; "Te quedó regio el backyard de tu casa"; "La Shakira cubana"; "Shakira, tiembla que llegó tu sucesor", le dijeron algunos.

"Muchacha, qué sabor"; "Dámelo todo", comentaron otros en los comentarios donde no faltaron las alusiones a su espectacular apariencia ni los buenos deseos: "Tiene el físico de una mujer, el cuerpo bien lindo"; "Te amo, eres una persona muy inteligente y humana, ojalá algún día pueda conocerte darte un abrazo y decirte 'feliz y bendito día'"; "Ese pollito está bien sazonado, pero qué sabor"; "Mi pollito que bello quedó la pérgola de la piscina te adoro", añadieron otros.

Las muestras de admiración no pararon ahí: "Quisiera ser el 5% de lo sensual que eres", "Me encanta como eres y las muecas más todavía", "Tienes el cuerpo hermoso"; "Me encanta toda esa casa"; "Eres lo máximo, bendiciones y mucha salud para ti", le dijeron en las reaccionen en las que, aunque no faltaron los habituales mensajes de odio y descalificativos, no cesan de aparecer los elogios y las muestras de cariño.