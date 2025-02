Carlos Alberto dice por qué no fue al podcast de Miguelín: "La propia comunidad de él lo echó a perder todo"

Carlos Alberto, el chico cubano que es todo un fenómeno en TikTok con más de 12 millones de seguidores, explicó por fin por qué no fue al podcast "Las Locuras de Miguelín".

Recientemente en redes sociales se armó toda una polémica alrededor de la supuesta decisión de Carlos de no ir a este podcast muy seguido por la comunidad cubana.

En entrevista con Mauricio Mejía y Pollito Tropical, el tiktoker reveló por fin lo que ocurrió realmente.

“Miguelín yo iba a ir a tu podcast porque vi muchos comentarios tirándote innecesariamente porque él no me tiró, él no dijo nada feo contra mí, me parecía muy malo lo que salió a hablar la gente, me estaban defendiendo a mí, muchas gracias, pero estaban haciéndolo quedar mal a él cuando no dijo nada malo”, aclaró Carlos.

El tiktoker explicó que no conocía el podcast y por esa razón lo pasó a su manager que es la encargada de decir a qué entrevistas va y cuál no de acuerdo a los intereses del joven.

“Yo iba a ir para decir yo no tengo nada contra los cubanos, yo puedo ligarme con cubanos, mi ídolo es Sandra y es cubana, y me encanta mi sangre, yo soy cubano, quería darlo a demostrar”, aseguró el joven.

Sin embargo, sus intenciones de ir al podcast se vieron frustradas cuando comenzó a ver los comentarios despectivos que la propia comunidad cubana le dedicaba sin siquiera conocerlo.

“Cuando yo me metí a ver esos comentarios dije no. O sea, no voy a ir, no tengo nada que ver, voy a continuar por mi camino, la gente lo echó a perder, o sea, la propia comunidad de él lo echó a perder todo por cómo se referían a mí. Los comentarios eran ‘y quién es él’, ‘y este anormal’, sin conocerme, si tú no me conoces no tienes por qué faltarme al respeto”, aseveró Carlos Alberto.

