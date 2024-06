Madres cubanas confirmen: Así peina Heydy González a su hija Galilea

¿Quién no ha sufrido de niña la “tortura” de ser peinada? Como Heydy González, son muchas las madres que hacen malabares mientras peinan a sus hijas y estas terminan pasando un mal rato.

Eddy Borges, pareja de la actriz, fue el encargado de grabar el momento en que Heydy intentaba peinar a Galilea.

“Si usted no fue peinado así, nunca tuvo infancia”, aseguró el cantante.

En las imágenes se ve a Heydy sosteniendo el pelo de Galilea en lo alto como si fuera a hacerle un moño, pero al parecer perdió la liga para amarrarle el cabello.

Lo más gracioso es que la actriz comienza a buscar la liga por toda la casa, pero sin soltar en ningún momento el agarre en el pelo de la niña.

Galilea termina siendo arrastrada a cada habitación de la casa y su cara dice a las claras que los tirones que está recibiendo son algo serios.

En los comentarios varias mujeres reaccionaron al video confesando que vivieron experiencias muy similares.

“Pues claro, quien no la tuvo fue porque tenía el pelo corto”; “Así me pasaba con mi mamá”; “Lo hemos vivido en carne propia”; “Así hago yo con la mía pobrecitas niñas”; “Y lo más lindo, cuando encuentre la felpa lo suelta para volver a alisar”; “Y después de esa vuelta a la casa me hacían los moños apretados que parecía una china”; “Ay dios jjjj como si estuviera reviviendo mis tiempos”; “Estoy viendo a mi hermana y a mi sobrina”, escribieron algunas.