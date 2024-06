Biden admite errores en el debate con Trump mientras los demócratas entran en pánico

Joe Biden Foto © X / Biden

La campaña del presidente Joe Biden insistió el viernes en que el mandatario no abandonará la contienda presidencial; a pesar de que el gobernante reconoció que "ya no debato como antes", tras su desastroso desempeño en el enfrentamiento televisivo contra su rival electoral Donald Trump.

Biden reconoció su floja actuación mientras pronunciaba un discurso en Carolina del Norte el viernes y en el que reconoció que "no soy un hombre joven".

"Ya no camino con tanta soltura como antes. No hablo con la elocuencia de antes. No debato tan bien como antes, pero sé lo que sí hago: sé decir la verdad. Sé distinguir el bien del mal. Y sé cómo hacer este trabajo, sé cómo hacer las cosas. Y sé lo que millones de americanos saben: que cuando te derriban, te levantas", expresó.

Sin embargo, hay algunas fracturas entre quienes insisten en seguir apoyando su candidatura y los demócrata que prefieren un cambio de última hora.

Según CNN, los asesores de Biden pasaron la mañana del viernes llamando a congresistas demócratas, donantes y otros partidarios clave con la esperanza de disipar parte del pánico generalizado.

Un analista dijo al medio que "hay pánico" entre los demócratas tras el debate entre Biden y Trump, donde el mandatario lució desorientado y lento.

El jueves, Joe Biden y Donald Trump se enfrentaron en un debate histórico, en el que el mundo entero pudo ver el estado de salud mental del jefe de la Casa Blanca.

A Biden le costó llevar el ritmo de la conversación, balbuceaba y mostró un comportamiento inestable, a veces tartamudeaba y otras se quedaba en períodos de silencio, como si tuviera un lapsus.

Desde entonces, muchos en el Partido Demócrata opinan que debe retirarse de la campaña de reelección.